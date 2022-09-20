Матчи Скрыть

Сделать ставку

Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на выбор Сазонова в пользу сборной Грузии

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался об отказе защитника "Динамо" Сабы Сазонова от вызова в команду.
Фото: Чемпионат.com
– Мы уважаем выбор футболиста. Это его право решать за какую ассоциацию выступать. Это его личный выбор, личное желание. Был объявлен состав молодежной сборной, в клуб пришел официальный вызов. Все вызванные футболисты прибыли, мы просто хотели, чтобы о решении нам сообщили заранее, – цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Напомним, что вчера стало известно о вызове Сабы Сазонова в молодежную сборную Грузии. До этого центральный защитник был вызван Михаилом Галактионовым в молодежную сборную России. В текущем сезоне Саба Сазонов провел десять игр за московское "Динамо" в премьер-лиге и Кубке России. Помимо Сазонова в молодёжную сборную Грузии вызван и его партнер Лука Гагнидзе.


Сазонов Сборная Грузии Сборная России Галактионов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Карпин: я не знаю, буду ли тренером "Ростова" на неделе, а вы про сборную
Кержаков: не считаю отстранение от ЧЕ-2024 поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии 2
Гаджиев – об отстранении сборной от Евро-2024: без России никуда этот мир не пойдет, а мы вернемся только сильнее 2
Джикия пропускает тренировку сборной России
Президент "Урала" Иванов: если Месси бы стал свободным агентом, с удовольствием его подписали бы
Захарян прокомментировал свой вынужденный отъезд из расположения сборной России
Источник: Путин поддержал идею провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной 3
Газизов – о финансовом положении "Уфы": надеемся на то, что клуб доживет до конца сезона 3
Аршавин – о недопуске сборной России до Евро-2024: а вы чего-то другого ожидали? 1
Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на выбор Сазонова в пользу сборной Грузии
Губерниев предположил, что отсутствие сборной России на Евро-2024 приведет к деградации футбола в стране 5
Бывший полузащитник "Зенита" и "Ахмата" Маурисио перешел в "Родину"
Савичев: время покажет, доволен ли я новичками "Торпедо" 1
Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ЕВРО-2024 16
Широков – о Кейта Бальде и его дисквалификации: у него живот больше, чем у меня. Пусть приводит себя в порядок 6
Тренер "Торпедо" Савичев: мы только кислород получили и немножко оттолкнулись от дна
Широков: медиа сделали из Захаряна звезду, но он пока ей не является 3
Лаксальт: меня всё устраивает в России, я хочу выиграть трофей с "Динамо" 2
Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из "Рубина" 1
"Все идет по плану". Федерация футбола Киргизии - о товарищеском матче с Россией
Агент Дивеева рассказал о сроках восстановления защитника ЦСКА 2
В "Рубине" назвали реальную причину срыва трансфера Самошникова в "Динамо" 1
Официально: Захарян покинул расположение сборной России и не сыграет с Киргизией 10
УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины после жалобы РФС 5
В "Динамо" подтвердили, что Захарян покидает расположение сборной России 3
В УАФ заявили, что Россию отстранили от жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 20
Источник: Захарян из-за повреждения покинул расположение сборной России
Дзагоев подал иск на 2,6 миллиона рублей из-за затянувшихся работ в квартире 5
В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID 11
Генпродюсер "Матч ТВ" рассказал, как будет показан ЧМ-2022 1
Все новости
-