– Мы уважаем выбор футболиста. Это его право решать за какую ассоциацию выступать. Это его личный выбор, личное желание. Был объявлен состав молодежной сборной, в клуб пришел официальный вызов. Все вызванные футболисты прибыли, мы просто хотели, чтобы о решении нам сообщили заранее, – цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Напомним, что вчера стало известно о вызове Сабы Сазонова в молодежную сборную Грузии. До этого центральный защитник был вызван Михаилом Галактионовым в молодежную сборную России. В текущем сезоне Саба Сазонов провел десять игр за московское "Динамо" в премьер-лиге и Кубке России. Помимо Сазонова в молодёжную сборную Грузии вызван и его партнер Лука Гагнидзе.
Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на выбор Сазонова в пользу сборной Грузии
Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался об отказе защитника "Динамо" Сабы Сазонова от вызова в команду.
Фото: Чемпионат.com