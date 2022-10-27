- Был ли матч с Англией самым запоминающимся во время работы с Павлюченко? Несомненно, у него было много матчей, я имею в виду, ключевых - и с Англией, и с той же Голландией. Но был такой эпизод, я сейчас могу рассказать о нем: в одном из таких матчей отборочного цикла он не попадал в состав, это было при Дике Адвокате, как-то мы поговорили с ним, и он сказал: "Если доверите, я выйду и забью". Вот доверили, он вышел и забил, а самое главное доказал, что он - классный футболист, - передает слова Бородюка "ВсеПроСпорт".
27 октября стало известно, что 40-летний нападающий ногинского "Знамени" Роман Павлюченко завершил карьеру действующего игрока. В ходе своей карьеры форвард провел 51 матч за сборную России, забил за нее 21 гол и отдал 6 результативных передач. Одними из самых ярких матчей Павлюченко стали игры за национальную команду под руководством тренерского штаба Гуса Хиддинка, в который входил Александр Бородюк - домашняя отборочная встреча со сборной Англии, в которой наша команда одержала волевую победу 2:1 при дубле Романа, и ставший легендарным матч 1/4 финала Евро-2008 против сборной Голландии, в котором Павлюченко открыл счет, в итоге сборная России одержала победу 3:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал Чемпионата Европы.
Бородюк: у Павлюченко было много ключевых матчей - и с Англией, и с той же Голландией
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк рассказал о ярких матчах за национальную команду ее экс-нападающего Романа Павлюченко.
Фото: "Спорт-Экспресс"