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Джикия: готов ли я ждать, пока нас вернут в УЕФА? Мне 29 лет, я подожду. Есть время

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Капитан "Спартака" и защитник сборной России Георгий Джикия высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: Global Look Press
– По переходу РФС я уже говорил неоднократно. Мы будем ждать итоговое решение. А все эти размышления и чего мы хотим – пустые слова. Могу лишь сказать, что сборная нужна. Надо собираться и играть, а с кем – решит руководство. Я не буду против того, чтобы забить Облаку, Куртуа и другим. Почему бы и нет? Готов ли я ждать, пока нас вернут в УЕФА? Мне 29 лет, я подожду. Есть время, – цитирует Джикию "РБ Спорт".

Напомним, что возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола наиболее активно обсуждалась в конце 2022 года. В итоге принятие окончательного решения было перенесено на март 2023 года, а сейчас сборные России и российские клубы по-прежнему отстранены от официальных международных соревнований, проводимых под эгидами ФИФА и УЕФА, на неопределенный срок.

Российский центральный защитник Георгий Джикия к этому времени успел провести за сборную России 43 матча, забил два мяча. Георгий чаще остальных является капитаном национальной команды, а дебютировал в ее составе летом 2017 года.


Джикия Сборная России УЕФА
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