Без голевой феерии, но с нужным результатом: сборная России обыграла сборную Кипра в квалификации Евро-2020

Российская сборная на мажорной ноте завершила очередной футбольный сезон. В квалификации Евро-2020 россияне нанесли поражение гостям из Кипра и укрепились на второй строчке в турнирной таблице группы I. Rusfootball.info – о трудовой победе подопечных Станислава Черчесова.

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