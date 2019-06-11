Без голевой феерии, но с нужным результатом: сборная России обыграла сборную Кипра в квалификации Евро-2020

Российская сборная на мажорной ноте завершила очередной футбольный сезон. В квалификации Евро-2020 россияне нанесли поражение гостям из Кипра и укрепились на второй строчке в турнирной таблице группы I. Rusfootball.info – о трудовой победе подопечных Станислава Черчесова.

Твиттер сб. России
После поражения на старте квалификации от Бельгии было немного тревожно. Вдруг сказка про золушку (в главной роли – сборная России) придёт к своему логическому завершению, а карета превратится в тыкву? К счастью, опасения не оправдались. Четвертьфиналисты чемпионата мира уверенно набрали 9 очков в трёх матчах и приблизились к путёвке на континентальное первенство. Пожалуй, теперь остался лишь один серьёзный тест – сборная Шотландии.

Если честно, лично я особенно не переживал, учитывая формат континентального первенства. Камон, с таким форматом не попасть на чемпионат Европы можно только при очень сильном желании или же при тотальном невезении с группой. Объективно россияне в своей группе вторые по силе, что они и подтверждают. Наверняка, наберём 4-6 очков и в матчах с шотландцами. Поэтому в плане турнирных перспектив игра с киприотами не сильно интересовала, впрочем, как и весь квалификационный турнир. Скорее, было интересно посмотреть на дальнейшую эволюцию сборной, которая ровно год назад дошла до своего пика.

Сразу оговоримся, пока россияне держат марку. Футболисты очень стараются, бьются в каждом эпизоде, получают удовольствие от футбола, стремятся играть комбинационно. И в матче со сборной Кипра российские футболисты были собой, это самое главное.

Черчесов – консерватор

Станислав Саламович во время квалификационных матчей с Сан-Марино и Кипром не давал ни малейших поводов для расслабленности. Наставник российской сборной фактически полностью отказался от экспериментов. Дебюты Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова было решено оставить на будущее. Остался на скамейке и Фёдор Чалов, что вызвало негодование у многих болельщиков. Не зря даже фанаты в Нижнем Новгороде посвятили лучшему бомбардиру чемпионата России специальные плакаты.



Впрочем, если Черчесов не стал ничего придумывать в игре с Сан-Марино, то было наивно ожидать чего-то от другого от матча с куда более серьёзным соперником. По сравнению с предыдущей игрой наставник россиян внёс лишь одно изменение – Алексей Ионов в стартовом составе заменил Алексея Миранчука.

План на игру был довольно понятным: насыщение центра поля с целью освобождения флангов, куда могли врываться мобильные Фёдор Кудряшов и Марио Фернандес, а также ставка на Артёма Дзюбу, которому отводилась важнейшая роль в матче с соперником, предпочитающим низкую линию обороны. В целом, план на игру полностью сработал. Несмотря на скромный счёт, российская команда создала столько моментов, что их бы хватило на разгром. Более того, россияне ещё и забили два мяча, которые не были засчитаны.



Одним из главных героев встречи стал Кудряшов. Пожалуй, впервые он чуть ли не переигрывал Марио Фернандеса. Фёдор регулярно подключался к атакам, здорово забегал за спины защитникам соперника и выкатывал мяч под удар в центр штрафной. Именно так и был забит единственный мяч в игре, Ионову нужно было лишь не промахнуться с 10 метров. Кудряшов раздал ещё несколько аналогичных передач, но киприотам нужно отдать должное: они действовали самоотверженно и довольно мастеровито. В отличие от игроков сборной Сан-Марино, которые прижимались к собственной вратарской, футболисты из Кипра даже стремились выходить из обороны через короткий пас. Удивительно и то, что в итоге гости нанесли целых 8 ударов по воротам, пусть лишь один из них пришёлся в створ. У сборной Кипра даже был реальный шанс открыть счёт в середине первого тайма, но Сотириу не смог замкнуть отличный прострел, пробив выше ворот.

Фактор Дзюбы

Если Кипр выбирался к чужим воротам крайне редко, то сборная России «висела» на чужой штрафной фактически все 90 минут. Встречу подопечные Черчесова завершили с 21 ударом по воротам. Почти вся атакующая игра россиян строилась через Артёма Дзюбу. Наверное, критика в адрес Черчесова в связи с отсутствием Чалова в данном случае неоправданна. Артём выигрывал большинство единоборств и постоянно держал в напряжении защитников Кипра. Гости периодически совершенно забывали о Головине и Ионове, бросаясь вдвоём, а то и втроём на капитана российской сборной.

Без голевой феерии, но с нужным результатом: сборная России обыграла сборную Кипра в квалификации Евро-2020


Дзюба в очередной раз проявил великолепные лидерские качества. В подыгрыше форвард «Зенита» был даже полезнее, чем в завершении. Но и свой мяч он мог забить, но во втором тайме с убойной позиции лишь ткнул мяч в голкипера сборной Кипра.

Если Дзюба был типичным таргетменом, то Головину досталась роль по разгону атак. Именно через полузащитника «Монако» в центре поля строилась вся игра, да и сам Головин показал, что находится в полном порядке. Александр не только здорово сыграл в подыгрыше, но и несколько раз опасно бил по воротам. Также в актив стоит занести и момент с неназначенным пенальти: во втором тайме один из защитников гостей в собственной штрафной наступил Головину на ногу, но судья не обратил внимания на этот эпизод.

Для сюжета

Российская сборная контролировала игру, но, учитывая скользкий счёт, в концовке пришлось немного понервничать. Примерно за 10 минут до конца киприоты заиграли активнее и смелее, решив пойти ва-банк. Впрочем, организовать полноценный штурм ворот хозяев им не удалось, а в концовке россияне были даже ближе ко второму голу. Если бы в таком матче подопечные Черчесова упустили победу, это было бы совсем несправедливо.



Наверняка, многие болельщики, не смотревшие матч, увидев счёт, захотят покритиковать команду. Но на этот раз критика будет совершенно незаслуженной. Просто сборная Сан-Марино была на три головы ниже сегодняшнего соперника. Не зря сборная Кипра в нынешнем отборочном турнире уже помучила шотландцев (1:2) и бельгийцев (0:2).

На перерыв футболисты российской сборной уходят в приподнятом настроении. Первый круг отборочного турнира идёт по плану (разве кто-то всерьёз рассчитывал, что удастся обыграть бельгийцев в гостях?). Теперь после перерыва нужно лишь доделать начатую работу и не проигрывать конкурентам за второе место. Россияне после четырёх туров опережают Казахстан и Шотландию на три очка. Уже следующий отборочный матч для подопечных Черчесова будет ключевым: 6 сентября российская команда сыграет в гостях с Шотландией. Там придётся непросто, но увиденное внушает оптимизм.

Фото - твиттер сборной России

Россия – Кипр 1:0

Гол: Ионов, 38

Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук (Ал. Миранчук, 64), Дзюба, Ионов (Ахметов, 90+2).

Кипр: Пардо, Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис (Шполярич, 81), Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам (Питтас, 71), Сотириу, Георгиу (Эфрем, 46).

Предупреждения: Макрис, 20, Головин, 45+2, Маргаса, 63, Кудряшов, 73

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Сборная России Сборная Кипра Дзюба Черчесов
Сегодня, 00:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама