Без голевой феерии, но с нужным результатом: сборная России обыграла сборную Кипра в квалификации Евро-2020
Российская сборная на мажорной ноте завершила очередной футбольный сезон. В квалификации Евро-2020 россияне нанесли поражение гостям из Кипра и укрепились на второй строчке в турнирной таблице группы I. Rusfootball.info – о трудовой победе подопечных Станислава Черчесова.
Твиттер сб. России
Если честно, лично я особенно не переживал, учитывая формат континентального первенства. Камон, с таким форматом не попасть на чемпионат Европы можно только при очень сильном желании или же при тотальном невезении с группой. Объективно россияне в своей группе вторые по силе, что они и подтверждают. Наверняка, наберём 4-6 очков и в матчах с шотландцами. Поэтому в плане турнирных перспектив игра с киприотами не сильно интересовала, впрочем, как и весь квалификационный турнир. Скорее, было интересно посмотреть на дальнейшую эволюцию сборной, которая ровно год назад дошла до своего пика.
Сразу оговоримся, пока россияне держат марку. Футболисты очень стараются, бьются в каждом эпизоде, получают удовольствие от футбола, стремятся играть комбинационно. И в матче со сборной Кипра российские футболисты были собой, это самое главное.
Черчесов – консерватор
Станислав Саламович во время квалификационных матчей с Сан-Марино и Кипром не давал ни малейших поводов для расслабленности. Наставник российской сборной фактически полностью отказался от экспериментов. Дебюты Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова было решено оставить на будущее. Остался на скамейке и Фёдор Чалов, что вызвало негодование у многих болельщиков. Не зря даже фанаты в Нижнем Новгороде посвятили лучшему бомбардиру чемпионата России специальные плакаты.
Вопрос к Черчесову - а Чалов выйдет? #РоссияКипр pic.twitter.com/yDmAjR6und— Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) June 11, 2019
Впрочем, если Черчесов не стал ничего придумывать в игре с Сан-Марино, то было наивно ожидать чего-то от другого от матча с куда более серьёзным соперником. По сравнению с предыдущей игрой наставник россиян внёс лишь одно изменение – Алексей Ионов в стартовом составе заменил Алексея Миранчука.
План на игру был довольно понятным: насыщение центра поля с целью освобождения флангов, куда могли врываться мобильные Фёдор Кудряшов и Марио Фернандес, а также ставка на Артёма Дзюбу, которому отводилась важнейшая роль в матче с соперником, предпочитающим низкую линию обороны. В целом, план на игру полностью сработал. Несмотря на скромный счёт, российская команда создала столько моментов, что их бы хватило на разгром. Более того, россияне ещё и забили два мяча, которые не были засчитаны.
Тяжелый матч, но главное - три очка!— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019
С победой, друзья! ??? pic.twitter.com/3xFPohuYrG
Одним из главных героев встречи стал Кудряшов. Пожалуй, впервые он чуть ли не переигрывал Марио Фернандеса. Фёдор регулярно подключался к атакам, здорово забегал за спины защитникам соперника и выкатывал мяч под удар в центр штрафной. Именно так и был забит единственный мяч в игре, Ионову нужно было лишь не промахнуться с 10 метров. Кудряшов раздал ещё несколько аналогичных передач, но киприотам нужно отдать должное: они действовали самоотверженно и довольно мастеровито. В отличие от игроков сборной Сан-Марино, которые прижимались к собственной вратарской, футболисты из Кипра даже стремились выходить из обороны через короткий пас. Удивительно и то, что в итоге гости нанесли целых 8 ударов по воротам, пусть лишь один из них пришёлся в створ. У сборной Кипра даже был реальный шанс открыть счёт в середине первого тайма, но Сотириу не смог замкнуть отличный прострел, пробив выше ворот.
Фактор Дзюбы
Если Кипр выбирался к чужим воротам крайне редко, то сборная России «висела» на чужой штрафной фактически все 90 минут. Встречу подопечные Черчесова завершили с 21 ударом по воротам. Почти вся атакующая игра россиян строилась через Артёма Дзюбу. Наверное, критика в адрес Черчесова в связи с отсутствием Чалова в данном случае неоправданна. Артём выигрывал большинство единоборств и постоянно держал в напряжении защитников Кипра. Гости периодически совершенно забывали о Головине и Ионове, бросаясь вдвоём, а то и втроём на капитана российской сборной.
Дзюба в очередной раз проявил великолепные лидерские качества. В подыгрыше форвард «Зенита» был даже полезнее, чем в завершении. Но и свой мяч он мог забить, но во втором тайме с убойной позиции лишь ткнул мяч в голкипера сборной Кипра.
Если Дзюба был типичным таргетменом, то Головину досталась роль по разгону атак. Именно через полузащитника «Монако» в центре поля строилась вся игра, да и сам Головин показал, что находится в полном порядке. Александр не только здорово сыграл в подыгрыше, но и несколько раз опасно бил по воротам. Также в актив стоит занести и момент с неназначенным пенальти: во втором тайме один из защитников гостей в собственной штрафной наступил Головину на ногу, но судья не обратил внимания на этот эпизод.
Для сюжета
Российская сборная контролировала игру, но, учитывая скользкий счёт, в концовке пришлось немного понервничать. Примерно за 10 минут до конца киприоты заиграли активнее и смелее, решив пойти ва-банк. Впрочем, организовать полноценный штурм ворот хозяев им не удалось, а в концовке россияне были даже ближе ко второму голу. Если бы в таком матче подопечные Черчесова упустили победу, это было бы совсем несправедливо.
Спасибо за поддержку, друзья!!!????? ?? pic.twitter.com/fngGMkvHN6— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019
Наверняка, многие болельщики, не смотревшие матч, увидев счёт, захотят покритиковать команду. Но на этот раз критика будет совершенно незаслуженной. Просто сборная Сан-Марино была на три головы ниже сегодняшнего соперника. Не зря сборная Кипра в нынешнем отборочном турнире уже помучила шотландцев (1:2) и бельгийцев (0:2).
На перерыв футболисты российской сборной уходят в приподнятом настроении. Первый круг отборочного турнира идёт по плану (разве кто-то всерьёз рассчитывал, что удастся обыграть бельгийцев в гостях?). Теперь после перерыва нужно лишь доделать начатую работу и не проигрывать конкурентам за второе место. Россияне после четырёх туров опережают Казахстан и Шотландию на три очка. Уже следующий отборочный матч для подопечных Черчесова будет ключевым: 6 сентября российская команда сыграет в гостях с Шотландией. Там придётся непросто, но увиденное внушает оптимизм.
Фото - твиттер сборной России
Россия – Кипр 1:0
Гол: Ионов, 38
Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук (Ал. Миранчук, 64), Дзюба, Ионов (Ахметов, 90+2).
Кипр: Пардо, Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис (Шполярич, 81), Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам (Питтас, 71), Сотириу, Георгиу (Эфрем, 46).
Предупреждения: Макрис, 20, Головин, 45+2, Маргаса, 63, Кудряшов, 73
Антон Мозговой, Rusfootball.info.