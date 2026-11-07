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"Краснодар" и ЦСКА объявили составы на центральную игру 14 тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и ЦСКА.


Центральный матч 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА состоится сегодня, 7 ноября. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главный арбитр игры - Сергей Карасев.

Краснодарская команда набрала 23 очка и находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата. "Армейцы" заработали на три балла больше и идут на третьем месте.

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