"Обстановка тяжелая, но мы много разговаривали". Мусаев - перед матчем против ЦСКА

Обстановка тяжелая, но много разговаривали и индивидуально, и с командой. По самоотдаче и желанию претензий нет", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 7 ноября, "Краснодар" сыграет против ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура пройдет на краснодарском стадионе "Ozon Арена", начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
Команда Мурада Мусаева не побеждала в чемпионате с августа. Безвыигрышная серия "быков" состоит из двух поражений и пяти ничьих.