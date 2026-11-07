"Обстановка тяжелая, но мы много разговаривали". Мусаев - перед матчем против ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о настрое команды на центральную игру 14-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

Обстановка тяжелая, но много разговаривали и индивидуально, и с командой. По самоотдаче и желанию претензий нет", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".