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"Обстановка тяжелая, но мы много разговаривали". Мусаев - перед матчем против ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о настрое команды на центральную игру 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Открыто пообщались с игроками, говорили, что нужно исправить, что нужно делать. Конечно, после поражения тяжело, один?два дня плохо спишь.

Обстановка тяжелая, но много разговаривали и индивидуально, и с командой. По самоотдаче и желанию претензий нет", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 7 ноября, "Краснодар" сыграет против ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура пройдет на краснодарском стадионе "Ozon Арена", начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Команда Мурада Мусаева не побеждала в чемпионате с августа. Безвыигрышная серия "быков" состоит из двух поражений и пяти ничьих.

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