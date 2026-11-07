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"Шинник" обыграл дома "Уфу"

"Уфа" проиграла в Ярославле "Шиннику" в матче 17-го тура Первой лиги (1:2).
Фото: ФК "Уфа"
Полузащитник хозяев поля Артём Голубев открыл счет на 61-й минуте игры, а на 78-й минуте нападающий Альбек Гонгапшев удвоил преимущество. Хавбек Тимофей Шипунов сократил отставание на 90+2-й минуте.

Первая лига

17 тур

Голы: Голубев, 61, Гонгапшев, 78 - Ортис, 90+2.

"Шинник": нович, Карпов, Черный, Чистяков (Караев, 80), Валиахметов, Шмаков (Миронов, 80), Арбузов (Янов, 60), Голубев, Антонов (Мартовой, 60), Гонгапшев, Азявин (Котин, 90+4).

"Уфа": Беленов, Кутин, Евдокимов, Гилязетдинов (Хабалов, 70), Черов (Озманов, 79), Исаев, Тарба, Юсупов (Шипунов, 70), Якуев, Агеян (Липовой, 70), Ортис.

Предупреждения: Голубев, 75, Хабалов, 77, Карпов, 82, Якуев, 90+2.

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