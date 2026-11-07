Нападающий Александр Юшин забил на 62-й минуте игры и принес москвичам победу в первой же игре на новом домашнем стадионе.
Первая лига
17 тур
Гол: Юшин, 62.
"Торпедо": Солдатенко, Бородин, Корнюшин, Пархоменко, Шевченко (Роганович, 84), Чурич, Погосов, Оганесян (Берковский, 46), Юшин (Москвичёв, 80), Каштанов, Окоронкво.
"Нефтехимик": Голубев (Исмагилов, 10), Платонов, Печенкин, Кахидзе, Пузанов, Мусалов, Шарифуллин (Джамилов, 77), Тешкин (Абдуллаев, 77), Сухомлинов, Васильев (Пяткин, 65), Машуков (Мукба, 65).
Предупреждения: Васильев, 18, Окоронкво, 25, Платонов, 56, Москвичёв, 88.
Гол Юшина принес "Торпедо" победу над "Нефтехимиком" в первом матче на новом стадионе
"Нефтехимик" минимально уступил на выезде "Торпедо" в 17-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Торпедо"