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Гол Юшина принес "Торпедо" победу над "Нефтехимиком" в первом матче на новом стадионе

"Нефтехимик" минимально уступил на выезде "Торпедо" в 17-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Торпедо"
Нападающий Александр Юшин забил на 62-й минуте игры и принес москвичам победу в первой же игре на новом домашнем стадионе.

Первая лига

17 тур

Гол: Юшин, 62.

"Торпедо": Солдатенко, Бородин, Корнюшин, Пархоменко, Шевченко (Роганович, 84), Чурич, Погосов, Оганесян (Берковский, 46), Юшин (Москвичёв, 80), Каштанов, Окоронкво.

"Нефтехимик": Голубев (Исмагилов, 10), Платонов, Печенкин, Кахидзе, Пузанов, Мусалов, Шарифуллин (Джамилов, 77), Тешкин (Абдуллаев, 77), Сухомлинов, Васильев (Пяткин, 65), Машуков (Мукба, 65).

Предупреждения: Васильев, 18, Окоронкво, 25, Платонов, 56, Москвичёв, 88.

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