- Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
У сборной России, которая находится в бессрочном бане, есть проблемы с поиском соперника на товарищеские поединки. По планам этим летом дружина Валерия Карпина должна была сыграть с Камеруном. Но африканская команда приняла решение отказаться от матча с Россией. Из-за этого летний сбор национальной сборной был отменен. Напомним, что сборная России уже встречалась с Бразилией. Контрольный поединок состоялся в 2013 году в Лондоне. Тогда российской сборной руководил итальянец Фабио Капелло. По итогам 90 минут встречи были зафиксированы итоговые 1:1. При этом Бразилии удалось отыграться только на 90-й минуте матча благодаря голу центрфорварда Фреда. У России точным ударом отметился экс-хавбек "Зенита" Виктор Файзулин.
Аршавин: если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предложил организовать спарринг со сборной Бразилии.
Фото: Матч ТВ