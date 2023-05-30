Матчи Скрыть

Аршавин: если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предложил организовать спарринг со сборной Бразилии.
Фото: Матч ТВ
- Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

У сборной России, которая находится в бессрочном бане, есть проблемы с поиском соперника на товарищеские поединки. По планам этим летом дружина Валерия Карпина должна была сыграть с Камеруном. Но африканская команда приняла решение отказаться от матча с Россией. Из-за этого летний сбор национальной сборной был отменен. Напомним, что сборная России уже встречалась с Бразилией. Контрольный поединок состоялся в 2013 году в Лондоне. Тогда российской сборной руководил итальянец Фабио Капелло. По итогам 90 минут встречи были зафиксированы итоговые 1:1. При этом Бразилии удалось отыграться только на 90-й минуте матча благодаря голу центрфорварда Фреда. У России точным ударом отметился экс-хавбек "Зенита" Виктор Файзулин.


Аршавин Сборная России Сборная Бразилии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
30 мая
Onda Cero: клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема 100 млн евро в год. "Реал" не будет препятствовать уходу игрока
Аршавин – о вызове Малкома в сборную Бразилии: это радостная новость и для него, и для нашего клуба
Аршавин: если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть
Кавазашвили – о Промесе: как гражданин великой страны России я осуждаю таких людей 3
Рианчо: когда Промес покинет "Спартак", у клуба начнутся трудные времена 2
Карпин: если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, то он сильно заблуждается
Шалимов: видимо, после нескольких поражений в "Ростове" ребята поговорили между собой
Губерниев – о Промесе: я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате! 6
Дубль Фрая помог "Фатих Карагюмрюк" обыграть "Кайсериспор" в первом матче после ухода Пирло. Оздоев отыграл 90 минут
Защитник "Сочи" Заика - об инциденте с кольцом: до этого судьи входили в положение
"Чемпионат": "Зенит" готов продать Чистякова в "Локомотив" за 5 млн евро
1 человек погиб, 15 детей пострадали при опрокидывании трибун во время матча в Ростове-на-Дону 3
Форвард "Пари НН" Кротов: хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр
Шалимов: "Спартаку" надо научиться обыгрывать "Химки" и "Пари НН", чтобы претендовать на конкуренцию с "Зенитом"
Аршавин: уговаривали сына перейти в "Зенит", но он не уговаривается. Очень предан "Спартаку", живет этим 4