Сборная Казахстана дома проиграла Финляндии в матче лидеров группы H квалификации Евро-2024

Сборная Казахстана на своем поле потерпела минимальное поражение от национальной команды Финляндии в отборочном матче 5-го тура группы H квалификации Евро-2024.

Фото: Globall Look Press

Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена" в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей. Автором единственного гола стал 22-летний полузащитник датского "Норшелланна" Оливер Антман, который поразил ворота на 78-й минуте.



Благодаря этому результату сборная Финляндии набрала 12 очков после пяти туров и единолично возглавила группу H. Казахстан с 9 очками остался на второй строчке в таблице. Ниже идут Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.



Евро-2024. Отборочный турнир. Группа H. 5-й тур



Казахстан 0:1 Финляндия



Гол: Оливер Антман, 78