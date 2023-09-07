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Сборная Казахстана дома проиграла Финляндии в матче лидеров группы H квалификации Евро-2024

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Сборная Казахстана на своем поле потерпела минимальное поражение от национальной команды Финляндии в отборочном матче 5-го тура группы H квалификации Евро-2024.
Фото: Globall Look Press
Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена" в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей. Автором единственного гола стал 22-летний полузащитник датского "Норшелланна" Оливер Антман, который поразил ворота на 78-й минуте.

Благодаря этому результату сборная Финляндии набрала 12 очков после пяти туров и единолично возглавила группу H. Казахстан с 9 очками остался на второй строчке в таблице. Ниже идут Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Евро-2024. Отборочный турнир. Группа H. 5-й тур

Казахстан 0:1 Финляндия

Гол: Оливер Антман, 78


Сборная Казахстана Сборная Финляндии Адиев Евро-2024
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