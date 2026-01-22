Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

ПАОК обыграл "Бетис", Оздоев провёл полный матч

ПАОК добился уверенной победы на своем поле над "Бетисом" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы.
Фото: ПАОК
Греческая команда отправила в ворота соперника два безответных мяча.

Результат хозяевам обеспечили точные удары Андрии Живковича и Георгиоса Якумакиса. Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОК и провел на поле все 90 минут. Федор Чалов при этом снова остался вне заявки - уже в третьем матче подряд.

После этой игры ПАОК набрал 12 очков и поднялся на 11-ю строчку таблицы Лиги Европы. "Бетис" с 14 баллами идет пятым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится