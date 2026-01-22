ПАОК обыграл "Бетис", Оздоев провёл полный матч

ПАОК добился уверенной победы на своем поле над "Бетисом" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фото: ПАОК

Греческая команда отправила в ворота соперника два безответных мяча.



Результат хозяевам обеспечили точные удары Андрии Живковича и Георгиоса Якумакиса. Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОК и провел на поле все 90 минут. Федор Чалов при этом снова остался вне заявки - уже в третьем матче подряд.



После этой игры ПАОК набрал 12 очков и поднялся на 11-ю строчку таблицы Лиги Европы. "Бетис" с 14 баллами идет пятым.