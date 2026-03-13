Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
2 - 0 2 0
БрагаЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
МидтьюлландЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Генк
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен

Анчелотти собирается вызвать игроков "Зенита" на чемпионат мира - источник

Игроки "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике могут оказаться в составе сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Estadao Esportes, опубликовавший материал о возможной заявке "селесао". По информации источника, главный тренер команды Карло Анчелотти уже определился с группой футболистов, которые практически гарантированно поедут на турнир.

Также в публикации отдельно выделены игроки, имеющие высокие шансы попасть в окончательный список национальной команды. В списке есть представители петербургского клуба - левый защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт с июня по июль.

