Анчелотти собирается вызвать игроков "Зенита" на чемпионат мира - источник

Игроки " Зенита " Дуглас Сантос и Луис Энрике могут оказаться в составе сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.

Фото: ФК "Зенит"

Об этом сообщает Estadao Esportes, опубликовавший материал о возможной заявке "селесао". По информации источника, главный тренер команды Карло Анчелотти уже определился с группой футболистов, которые практически гарантированно поедут на турнир.



Также в публикации отдельно выделены игроки, имеющие высокие шансы попасть в окончательный список национальной команды. В списке есть представители петербургского клуба - левый защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.



Напомним, ЧМ-2026 пройдёт с июня по июль.