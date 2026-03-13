Новости
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Панатинаикос
1 - 0
1
0
Бетис
Завершен
Штутгарт
1 - 2
1
2
Порту
Завершен
Лилль
0 - 1
0
1
Астон Вилла
Завершен
Болонья
1 - 1
1
1
Рома
Завершен
Ференцварош
2 - 0
2
0
Брага
Завершен
Ноттингем Форест
0 - 1
0
1
Мидтьюлланд
Завершен
Сельта
1 - 1
1
1
Лион
Завершен
Генк
1 - 0
1
0
Фрайбург
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Байер
1 - 1
1
1
Арсенал
Завершен
Буде-Глимт
3 - 0
3
0
Спортинг Лиссабон
Завершен
Реал Мадрид
3 - 0
3
0
Манчестер Сити
Завершен
ПСЖ
5 - 2
5
2
Челси
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Динамо Мх
19:30
Оренбург
Не начат
Анчелотти собирается вызвать игроков "Зенита" на чемпионат мира - источник
Сегодня, 01:50
Игроки "
Зенита
" Дуглас Сантос и Луис Энрике могут оказаться в составе сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Estadao Esportes, опубликовавший материал о возможной заявке "селесао". По информации источника, главный тренер команды Карло Анчелотти уже определился с группой футболистов, которые практически гарантированно поедут на турнир.
Также в публикации отдельно выделены игроки, имеющие высокие шансы попасть в окончательный список национальной команды. В списке есть представители петербургского клуба - левый защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.
Напомним, ЧМ-2026 пройдёт с июня по июль.
Луис Энрике
Дуглас Сантос
Зенит
Сборная Бразилии
Карло Анчелотти
