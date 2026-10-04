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Нидерланды дома оказались сильнее Сербии

Сборная Нидерландов добилась домашней победы над Сербией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.
УЕФА
Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Тёна Копмейнерса, однако преимущество продержалось всего четыре минуты. Михайло Цветкович восстановил равенство и позволил сербской команде уйти от поражения к перерыву.

Исход встречи решился во второй половине. На 71-й минуте Джошуа Зиркзее забил второй мяч Нидерландов, который в итоге стал победным.

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