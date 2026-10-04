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Португалия вновь выиграла без Роналду - на этот раз у Норвегии

Сборная Португалии одержала четвёртую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций, обыграв Норвегию в Порту - 2:1.
УЕФА
Счёт открыли гости: на 36-й минуте Кристоффер Аер вывел норвежцев вперёд. Однако преимущество продержалось недолго - спустя две минуты Жоау Канселу восстановил равенство.

На 79-й минуте Гонсалу Рамуш забил второй мяч португальской команды. Концовку хозяева провели в меньшинстве после удаления Франсишку Консейсау на 86-й минуте.

Напомним, ранее расположение сборной Португалии покинул Криштиану Роналду. Форвард заявил, что позднее объяснит причины своего решения. После его отъезда команда также обыграла Данию со счётом 4:2.

После четырёх туров Португалия набрала максимальные 12 очков и занимает первое место в группе 4 Лиги А. У Норвегии три балла и третья позиция.

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