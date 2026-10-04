Германия не смогла взять реванш у Греции в Лиге наций

Сборная Германии не сумела взять реванш у Греции за сентябрьское поражение.

УЕФА

Матч 4-го тура Лиги наций в Салониках завершился без забитых мячей - 0:0. Немцы отправили мяч в ворота соперника в первой половине встречи: на 32-й минуте отличился Жонатан Буркардт. После просмотра VAR взятие ворот отменили.



Команды уже встречались 27 сентября: тогда Греция впервые в истории обыграла Германию - 1:0.