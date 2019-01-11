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Агент Левандовски: Роберт не захотел переезжать в Англию, а Париж просто не подошел его жене

Агент форварда "Баварии" Роберта Левандовски рассказал, что поляк прошлым летом отказался от переходов в ПСЖ и клубы Английской премьер-лиги.

"Мы могли побороться за трансфер, но это было рискованно. Наших действий могло не хватить для перехода в "Реал", а я не рискую клиентами.

У него было много вариантов. Переход в ПСЖ с переездом в Париж не подошел его жене, и они не хотели ехать в Англию. Единственное, что имело значение — испанское солнце и "Реал" , — цитирует агента Pilka Nozna.
Теги: Левандовски Реал ПСЖ Лига 1 Бавария
Сегодня, 13:22
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