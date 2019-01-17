"ПСЖ" заинтересован в приобретении Маркизио и Паредеса

Руководство "Пари Сен-Жермен" заинтересовано в покупке полузащитников петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио и Леандро Паредеса.По информации Tuttomercatoweb, приоритетной целью парижан является аргентинец. Однако, для совершения его трансфера французскому клубу необходимо выиграть конкуренцию с "Челси". В случае неудачи руководство чемпионов Лиги 1 переключится на итальянского хавбека сине-бело-голубых.В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.Маркизио вышел на поле в девяти встречах чемпионата России, отличившись двумя голами.