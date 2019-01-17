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"ПСЖ" заинтересован в приобретении Маркизио и Паредеса

Руководство "Пари Сен-Жермен" заинтересовано в покупке полузащитников петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио и Леандро Паредеса.

По информации Tuttomercatoweb, приоритетной целью парижан является аргентинец. Однако, для совершения его трансфера французскому клубу необходимо выиграть конкуренцию с "Челси". В случае неудачи руководство чемпионов Лиги 1 переключится на итальянского хавбека сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

Маркизио вышел на поле в девяти встречах чемпионата России, отличившись двумя голами.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Маркизио Паредес Зенит Лига Европы
Сегодня, 21:02
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#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда же уже все утки сдохнут.....Забирайте обоих, только платите )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 21:06)
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За обоих 90 млн и Заболотного в нагрузку. Только так , господа мисье.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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