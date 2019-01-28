Йоан Молло перешел в "Сошо"

Полузащитник Йоан Молло, ранее выступавший за "Зенит" и "Крылья Советов", перешел в "Сошо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.Йоан Молло успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона-2018/19.