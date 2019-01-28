Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анже
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
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Йоан Молло перешел в "Сошо"
Полузащитник Йоан Молло, ранее выступавший за "Зенит" и "Крылья Советов", перешел в "Сошо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Йоан Молло успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона-2018/19.
Йоан Молло успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона-2018/19.
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