Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Йоан Молло перешел в "Сошо"

Полузащитник Йоан Молло, ранее выступавший за "Зенит" и "Крылья Советов", перешел в "Сошо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Йоан Молло успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона-2018/19.
Теги: Молло Лига 1
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