"Монако" проиграл "Монпелье", Головин был удален с поля

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Монпелье" одержал победу над "Монако" - 3:1. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин был удален с поля на 81-й минуте после второй желтой карточки.



Чемпионат Франции



9 тур



Голы: Молле, 31, Мендеш, 39, Делор, 56 - Бен-Йеддер, 68.



"Монпелье": Рульи, Коцца, Илтон, Мендеш, Ойонго, Самбия, Шотар (Конгре, 88), Ле Таллек, Молле (Ристич, 82), Лаборд, Делор (Камара, 59).



"Монако": Лекомт, Глик, Бадиашиле, Марипан (Агилар, 69), Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Бальде, 69), Головин, Мартинш, Слимани (Силва, 86), Бен-Йеддер.



Предупреждения: Коцца, 47, Головин, 58.



Удаление: Головин, 81.