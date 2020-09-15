"Расизма в спорте не существует". Президент федерации футбола Франции - о Неймаре и Гонсалесе

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре прокомментировал недавний эпизод с участием нападающего "ПСЖ" Неймара и защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.

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Напомним, в потасовке в концовке матча "ПСЖ" - "Марсель" нападающий парижан ударил защитника соперников за проявления расизма. За удар соперника по голове Неймар получил красную карточку. Уходя с поля, бразилец сказал резервному судье, что футболист "Марселя" - расист. Неймар заявил, что Гонсалес назвал его "чертовым черным". Также в СМИ сообщается, что защитник сказал одному из игроков "ПСЖ": "Закрой рот, грязная обезьяна".



- Плохая ситуация, мы сожалеем об этом. Они не знали, как сохранять спокойствие и сделать то зрелище, которого мы ожидали на самом деле.



Я не знаю, что он сказал, я не слушал. В матче могут быть разные ситуации. Но сегодня у нас меньше сложностей. Когда темнокожие забивают гол, весь стадион радуется. Расизма в спорте, и в футболе в частности, не существует или почти не существует, - цитирует Ле Гре L'Equipe.