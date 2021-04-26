– Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Сейчас для нас важнее всего побеждать в каждом матче. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли. Одержали справедливую и заслуженную победу, – рассказал Головин в интервью для "Sport24".
"Монако" выиграл в матче с "Анже" с минимальным счетом. Единственный гол забил форвард "монегасков" Виссам Без-Йеддер, распечатав ворота Поля Бернардони лишь на 79-й минуте.
Головин вышел в стартовом составе команды, но не принял участия в голевой комбинации, так как был заменен за минуту до взятия ворот. В этом сезоне российский полузащитник забил четыре гола и отдал восемь результативных передач в 18 встречах.
Подопечные Нико Ковача располагаются на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 71 очко. Следующую игру "Монако" проведет с "Лионом" 2 мая. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Головин: сейчас для нас важнее всего побеждать в каждом матче
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу команды в матче с "Анже" в рамках 34-го тура Лиги 1.
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
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