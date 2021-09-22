Напомним, этот матч Головин начал на скамейке запасных. Россиянин появился на поле после перерыва.
"Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, все нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут", - приводит слова Головина "Чемпионат".
"Монако" в матче 7-го тура Лиги 1 на своем поле победил "Сент-Этьен" (3:1). На 27-й минуте нападающий "Монако" Кевин Фолланд открыл счет в матче. Спустя 6 минут прямую красную карточку получил голкипер гостей Этьен Грин. Но в конце первой половины "Сент-Этьен" отыгрался - мяч на свой счет записал форвард Буанга Дени.
Победу монегаскам принес дубль Виссам Бен-Йеддера, один из голов француз забил с пенальти. Этот одиннадцатиметровый "Монако" заработал после углового в исполнении Головина.
Головин: готов играть все 90 минут, но ротация неизбежна, матчи идут один за другим
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал результат матча 7-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" (3:1).
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