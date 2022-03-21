Агент Головина: у Саши все замечательно в "Монако". Все по-прежнему хорошо к нему относятся

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал об отношении к его клиенту в клубе.

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Головин выступает за "Монако" с 2018 года, когда перебрался из



В этом сезоне на счету россиянина 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.

"У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина. Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо", - цитирует Клюева Sport24 Головин выступает за "Монако" с 2018 года, когда перебрался из ЦСКА . Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2024 года.В этом сезоне на счету россиянина 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.