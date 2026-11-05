Как сообщает источник, "Канзас-Сити" не может получить грин-карту для игрока. Документ, который снимает статус легионера, задерживается с января 2026 года. Опция автоматического продления контракта не будет действовать без грин-карты. Если за два месяца ситуация не решится, футболист покинет клуб.
Магомед-Шапи Сулейманов выступает в составе "Спортинг Канзас-Сити" с начала февраля 2025 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря этого года.
Источник: "Чемпионат"
Сулейманов рискует покинуть "Канзас-Сити" из-за проблем с грин-картой - источник
Магомед-Шапи Сулейманов может покинуть американский клуб этой зимой из-за проблем с документами.
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