Отступные за Батракова превысят 100 миллионов евро - источник

Стало известно, какая сумма отступных будет прописана в новом контракте Алексея Батракова с "Галатасараем".

Фото: ФК "Галатасарай"





Алексей Батраков перешел из "



Источник: журналист Эрдем Ачикгёз Как сообщает источник, президент "Галатасарая" указал подписать новый контракт с Алексеем Батраковым. Сумма отступных составит 110 миллионов евро, зарплата тоже будет повышена.Алексей Батраков перешел из " Локомотива " в "Галатасарай" в конце лета. На счету россиянина 12 встреч, 5 голов и 3 результативные передачи за турецкий клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.Источник: журналист Эрдем Ачикгёз