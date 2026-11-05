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Отступные за Батракова превысят 100 миллионов евро - источник

Стало известно, какая сумма отступных будет прописана в новом контракте Алексея Батракова с "Галатасараем".
Фото: ФК "Галатасарай"
Как сообщает источник, президент "Галатасарая" указал подписать новый контракт с Алексеем Батраковым. Сумма отступных составит 110 миллионов евро, зарплата тоже будет повышена.

Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в конце лета. На счету россиянина 12 встреч, 5 голов и 3 результативные передачи за турецкий клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

Источник: журналист Эрдем Ачикгёз

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