Об этом сообщает Sport.fr. Парижский клуб изучает варианты усиления атаки после серьёзной травмы Хвичи Кварацхелии, который выбыл до следующего года. Изначально руководство "ПСЖ" не планировало приобретать атакующего футболиста в январе. Однако ситуация с грузинским форвардом заставила главного тренера Луиса Энрике и спортивного директора Луиса Кампоса пересмотреть трансферные планы.
По информации источника, сумма отступных в контракте Батракова составляет около 60 миллионов евро. Это может упростить переговоры между клубами.
Батраков перебрался в "Галатасарай" из "Локомотива" летом за 25 млн евро. В 12 матчах за турецкую команду он забил пять голов и оформил три ассиста.
В "ПСЖ" изменили планы по Батракову - источник
"ПСЖ" рассматривает возможность подписания полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images