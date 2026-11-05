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Капитан "Спартака" высказался о борьбе за золотые медали

Капитан "Спартака" Роман Зобнин рассказал о настроении команды в борьбе за высокие места в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам полузащитника, внутри коллектива не обсуждают возможность завоевать золотые медали - футболисты сосредоточены на ближайших встречах.

- Здесь своя история. Что касается чемпионства, мы об этом не разговариваем, двигаемся от игры к игре, - приводит слова Зобнина РИА Новости.

После 13 туров РПЛ "Спартак" набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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