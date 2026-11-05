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Капитан "Спартака" высказался о борьбе за золотые медали
Сегодня, 02:12
Капитан "
Спартака
" Роман Зобнин рассказал о настроении команды в борьбе за высокие места в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам полузащитника, внутри коллектива не обсуждают возможность завоевать золотые медали - футболисты сосредоточены на ближайших встречах.
- Здесь своя история. Что касается чемпионства, мы об этом не разговариваем, двигаемся от игры к игре, - приводит слова Зобнина
РИА Новости
.
После 13 туров РПЛ "
Спартак
" набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
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Роман Зобнин
Спартак
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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