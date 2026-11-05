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Наумов - о Батракове: этот быстрый взлёт может обернуться падением

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info успешное выступление полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
- Приятная новость для российских болельщиков: Батраков радует прекрасной игрой и результативностью в Лиге чемпионов. Говорят, что он игрок очень дорогостоящий, и отступные за него должны быть огромные. Скоро его увидим в составе клуба-гранда?

- Думаю, что торопиться здесь не стоит. До Нового года ему точно надо в Турции поиграть. Наверняка турки постараются сейчас поменять контракт: отступные записать очень большие. Но, если они попросят переписать контракт, то думаю, агент Батракова и сам Батраков попросят изменить и сумму контракта: если вы просите улучшения отступных, то надо увеличивать зарплату.

В общем, сейчас в плане перехода торопиться не надо. Этот быстрый взлет может обернуться и падением: от любви до ненависти у болельщиков один шаг. Завтра-послезавтра провалишь - и все забудут о твоих успехах. Поэтому, опять же, спешить здесь не надо. Я рад успехам Батракова, но ему до Нового года надо закрепиться в "Галатасарае". Тем более в турецком чемпионате он особо себя ещё не проявил.  Но, как в Лиге чемпионов выглядит, очень нравится. И ещё больше нравится, что  ведёт игру. И его тренер очень хорошо вписал в команду.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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