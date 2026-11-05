- Что ждёте от "Локомотива" в предстоящем матче? Будет ли в скором времени отставка Галактионова с поста главного тренера команды, или ему ещё дадут возможность поработать?
- Думаю, что отставка фактически состоялась, и нет уже смысла затягивать с этим делом. Если тренер заявляет, что уже не знает, что делать, то нужно расставаться. Я в такой ситуации был, когда командой руководил Рахимов. Мы играли с "Кубанью" и уступили, он забежал в раздевалку и говорит: "Я больше не знаю, что делать". Я тогда понял, что надо расставаться с тренером, и здесь та же самая ситуация. Галактионов - хороший человек, но приходит момент, когда нужно разрывать контракт с тренером.
Наверняка совсем скоро они этот вопрос решат. Но думаю, что с "Рубином" футболисты постараются поддержать тренера и максимально выложиться. Тем не менее в этой ситуации сложно ждать хорошего результата. В лучшем случае будет ничья.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов призвал "Локомотив" не затягивать с увольнением Галактионова
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от матча железнодорожников с "Рубином" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"