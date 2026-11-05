По информации источника, "Краснодар" заинтересован в Жаже Силве. Клуб футболиста готов отпустить его зимой и оценивает возможный трансфер в 5 миллионов евро.
Силва выступает за бразильское "Ремо" с конца февраля 2026 года. В текущем сезоне Серии А левый вингер провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
"Краснодар" может подписать вингера за 5 миллионов евро
"Краснодар" заинтересован в нападающем.
Фото: ФК "Краснодар"