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СМИ: "Ньюкасл" предлагал "Монако" за Головина 40 миллионов евро

По данным источника, зимой 2021/2022 года "Монако" отказался продать в "Ньюкасл" российского полузащитника Александра Головина за 40 миллионов евро.
Фото: AFP
Прошедшей зимой российский полузащитник "Монако" Александр Головин мог стать игроком английского "Ньюкасла", сообщают СМИ.

По данным источника, руководство "сорок" предлагало за 26-летнего хавбека трансферную компенсацию в размере 40 миллионов евро, однако монегаски ответили на это предложение отказом.

Полузащитник сборной России Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансферной компенсации составила 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел за свой клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 8 результативных передач.

Источник: "Чемпионат"


Лига 1 АПЛ Монако Головин Российские трансферы Ньюкасл
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