"Подготовка к сезону идет по плану… Он находится в полной боевой готовности и с нетерпением ждет матчей квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Франции.
Думаю, что они пройдут квалификацию в Лигу чемпионов. Но в любом случае, как уже сказал спортивный директор клуба, Головин остается в "Монако"!" - цитирует агента "СЭ".
Ранее спортивный директор монегасков Лоренс Стюарт подтвердил, что клуб не рассматривает вариант с продажей российского полузащитника – футболист продолжит играть за "Монако" в следующем сезоне.
Головин принял участие в 27-ми матчах минувшего розыгрыша французской Лиги 1, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи.
"Монако" по итогам завершившегося сезона стал бронзовым призером чемпионата страны.
Агент: Головин находится в полной боевой готовности – "Монако" пройдет квалификацию ЛЧ
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о подготовке своего клиента к новому сезону.
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