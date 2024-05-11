"Всё, что я говорил раньше, сбывается. Он ещё молодой. Конечно, сумеет продолжить выступать на том же уровне, если не вернётся в Россию. Думаю, он не собирается в российский чемпионат в ближайшее время, поэтому правильно делает. Когда он в "Монако" уходил, все кричали: "Зачем? Куда он идёт? Что он там будет делать?" Я один из немногих сказал: "Вы что, с ума сошли?" "Монако" - это топ-клуб давным-давно", - заявил Мостовой.
Полузащитник сборной России Александр Головин перебрался в "Монако" из чемпионата Франции в июле 2018-го года. За трансфер футболиста "монегаски" заплатили московскому ЦСКА 30 миллионов евро. В текущем сезоне Головин принял участие в 25-ти матчах французской Лиги 1. На счету игрока 6 голов и 6 голевых передач.
Болельщики "Монако" неоднократно по ходу сезона признавали Александра Головина игроком месяца в клубе, а также россиянин был признан лучшим игроком "Монако" по итогам первой части сезона. Сейчас Головин восстанавливается после травмы и не может помочь "Монако" на финише сезона.
Источник: "Советский Спорт"
Мостовой: думаю, Головин не собирается возвращаться из "Монако" в Россию и правильно делает
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении полузащитника "Монако" Александра Головина в чемпионате Франции.
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