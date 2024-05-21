"Кузяев не ошибся, уйдя из "Зенита" год назад. Он отыграл целый сезон на хорошем уровне в одном из сильнейших чемпионатов Европы - это ценный опыт. Может ли Кузяев рассчитывать на интерес более именитых клубов? Вполне. Он мало в чем уступает тому же Головину. Кузяев способен усилить "Монако" или какой-то другой клуб из верхней половины турнирной таблицы", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Далер Кузяев перешёл во французский "Гавр" из петербургского "Зенита" летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне российский полузащитник провёл 33 матча и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в девять миллионов евро.
В текущем сезоне Александр Головин провёл 27 матчей за "Монако" и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 30 миллионов евро. Ранее болельщики монегасков признали россиянина лучшим игроком клуба в этом сезоне.
Петржела: Кузяев способен усилить "Монако" - он мало в чём уступает Головину
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о полузащитнике "Гавра" Далере Кузяеве.
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