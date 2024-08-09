"Александр чувствует себя хорошо. Восстановление идет по плану. Травма была получена на тренировке. Все делается для того, чтобы Александр к началу сезона был в полной боевой готовности", - цитирует Клюева ТАСС.
Чемпионат Франции стартует уже 17 августа, в гости к "Монако" пожалует "Сент-Этьен". В прошедшем сезоне Лиги 1 команда Головина заняла второе место, набрав 67 очков в 34-х матчах, и завоевала право играть в Лиге чемпионов. Напомним, что российский полузащитник был капитаном "Монако" в товарищеских матчах и взял себе 10-й игровой номер после ухода из клуба Бен Йеддера.
Агент сообщил о самочувствии Головина после полученной травмы
Футбольный агент Александр Клюев рассказал, что медики французского "Монако" прикладывают все силы для скорейшего восстановления Александра Головина.
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