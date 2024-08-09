"Головин уже больше всех в "Монако", так что 10-й номер и капитанство вполне заслуженно. Не спрашивал, планирует ли он провести всю карьеру в "Монако". Не удивлюсь, если он ещё пару сезонов там проведёт. Они играют в Лиге чемпионов, а Сане всё нравится. Почему бы и нет? Я думаю, что "Монако" - не пик Головина", - цитирует Чернова Sport24.
Напомним, что в товарищеских матчах "Монако" Александр Головин был капитаном команды и взял себе 10-й игровой номер после уходе Бен Йеддера. По итогам прошлого сезона команда российского полузащитника заняла второе место в турнирной таблице французского чемпионата и получила путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 203 матча и отметился 31-м забитым мячом и 39-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро.
Защитник "Спартака" Чернов: "Монако" - не пик Головина
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: GETTY IMAGES