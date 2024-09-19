"Матч "ПСЖ" с "Жироной" в Лиги чемпионов не удалось посмотреть. Но я думаю, что Сафонову будет трудно выиграть конкуренцию у Доннаруммы", - цитирует Капелло Metaratings
Матвей Сафонов дебютировал в составе французского "ПСЖ" в матче 1-го тура Лиги Чемпионов против испанской "Жироны". Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма пропускал матч по причине травмы. "ПСЖ" одержал минимальную победу, а Матвей Сафонов сохранил свои ворота "на замке".
"Пари Сен-Жермен" приобрел голкипера сборной России в летнее трансферное окно. "Краснодар" заработал на продаже Сафонова 20 миллионов евро. Контракт голкипера с "ПСЖ" рассчитан до лета 2029-го года.
Капелло - после матча "ПСЖ -"Жирона" в ЛЧ: Сафонову будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы
Итальянский тренер Фабио Капелло высказался о дебюте вратаря сборной России Матвея Сафонова за "ПСЖ" в 1-м туре Лиги Чемпионов с "Жироной" (1:0).
Фото: официальный сайт "ПСЖ"