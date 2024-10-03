"Очень рад, что позиции Сафонова в "ПСЖ" с каждым днем прочнее. О будущем пока говорить рано. Но сейчас у Матвея все идет нормально", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
Матвей Сафонов перебрался в "ПСЖ" из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Чемпионы Франции заплатили за переход россиянина в летнее трансферное окно 20 миллионов евро. Сафонов дебютировал за парижан 18-го сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Жироны" (1:0).
Всего на счету Матвея Сафонова 3 матча в сезоне. Вратарь сборной России пропустил 2 мяча и 1 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Кафанов: рад, что позиции Сафонова в "ПСЖ" с каждым днем прочнее. Сейчас у него все идет нормально
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил первые месяца голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт "ПСЖ"