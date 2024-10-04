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Головин - о продлении контракта с "Монако": этот клуб стал для меня вторым домом

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Российский хавбек Александр Головин прокомментировал пролонгацию соглашения с "Монако".
Фото: ФК "Монако"
"Благодарен клубу за предложение о новом контракте и его продлении. "Монако" стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу", - цитирует Головина "Матч ТВ".

Напомним, ранее сегодня, 4 октября, "Монако" официально объявило о продлении контракта с полузащитником сборной России Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. На счету 28-летнего хавбека 209 матчей за команду, в которых игрок записал на свой счет 31+39 по системе гол плюс пас.

Александр Головин Монако Лига 1
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