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Источник: Мбаппе хотел купить акции "Монако", за который выступает Головин

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Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в начале этого года, будучи футболистом "ПСЖ", хотел приобрести долю в "Монако".
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Как передает L'Equipe, футболист мечтал стать акционером клуба и приобрести акции через свой инвестиционный фонд. В итоге сделка не состоялась из-за завышенной, по мнению Мбаппе, суммы. После этого футболист принял решение приобрести 80% акций французского "Кана".

Отметим, что в составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 по 2018 год, после чего перебрался в "ПСЖ". Минувшим летом 25-летний форвард перешел в "Реал" в статусе свободного агента. Мбаппе провел за "сливочных" 14 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей.

Килиан Мбаппе Монако Александр Головин
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