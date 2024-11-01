Источник: Мбаппе хотел купить акции "Монако", за который выступает Головин

Французский форвард мадридского " Реала " Килиан Мбаппе в начале этого года, будучи футболистом "ПСЖ", хотел приобрести долю в "Монако".

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Как передает L'Equipe, футболист мечтал стать акционером клуба и приобрести акции через свой инвестиционный фонд. В итоге сделка не состоялась из-за завышенной, по мнению Мбаппе, суммы. После этого футболист принял решение приобрести 80% акций французского "Кана".



Отметим, что в составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.



Напомним, Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 по 2018 год, после чего перебрался в "ПСЖ". Минувшим летом 25-летний форвард перешел в "Реал" в статусе свободного агента. Мбаппе провел за "сливочных" 14 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей.