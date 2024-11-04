"Сафонов сделал всё, что и должен был сделать вратарь, который играет на этом уровне. Безусловно, Сафонов на сегодняшний день – достойный конкурент Доннаруммы. Поэтому, думаю, тренеры "ПСЖ" и отдали ему предпочтение. Увидим ли его в предстоящих матчах? Трудно говорить, не зная обстановки внутри. Но если следовать логике, то так должно быть в ближайших играх!", – приводит слова Кафанова Metaratings.
Матвей Сафонов 2 ноября вышел в стартовом составе "ПСЖ" в матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 с "Лансом". Встреча завершилась победой парижан со счётом 1:0. 25-летний вратарь в той игре сделал два сэйва и 32 точные передачи из 44 попыток.
Для российского голкипера это появление на поле в официальном матче "ПСЖ" стало четвёртым с момента его перехода во французский клуб из "Краснодара" минувшим летом. Тогда парижане выкупили Сафонова за 20 млн евро и подписали с ним 5-летний контракт.
Кафанов объяснил, почему тренеры "ПСЖ" отдали предпочтение Сафонову, а не Доннарумме
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал появление Матвея Сафонова в составе "ПСЖ" на матч 10-го тура Лиги 1 с "Лансом".
Фото: © Aurelien Meunier - PSG / Contributor / PSG / Gettyimages.ru