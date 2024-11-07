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Кавазашвили: "ПСЖ" пригласил Сафонова, посадил в запас и испортил как классного вратаря

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал выступление российского вратаря Матвея Сафонова во французском "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Парижский клуб пригласил Матвея, посадил в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Сафонов пошел в "ПСЖ", где есть голкипер сборной Италии. Сейчас мы переживаем за россиянина, который получает определенные деньги, но не понимает, что если в один прекрасный день тренер выпустит в основном составе, а он пропустит важный гол, то клуб сразу же отдаст его в аренду", - приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".

Матвей Сафонов в июне 2024 года был выкуплен французским "ПСЖ" у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро. Контракт между вратарём сборной России и парижанами был заключён на срок до конца сезона-2028/29.

После перехода 25-летний голкипер в составе своей новой команды в общей сложности провёл 4 официальных матча, два из которых отстоял "на ноль", а в двух других пропустил два гола. Основным же вратарём "ПСЖ" считается итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который вышел на поле в 10 матчах, оформил два "сухаря" и всего пропустил 11 мячей.

ПСЖ Матвей Сафонов Анзор Кавазашвили Джанлуиджи Доннарумма
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