- У Головина есть все качества, чтобы играть за "ПСЖ". Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. У него есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне, - сказал Кандела в интервью "РБ Спорт".
28-летний Головин является игроком "Монако" с лета 2018 года, ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА. На счету Головина 215 матчей за монегасков и 31 забитый мяч. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне Головин выходил на поле в восьми матчах Лиги 1, но не отметился голами или ассистами на партнеров. Футболист пропустил старт сезона из-за повреждения.
Экс-футболист сборной Франции: у Головина есть все качества, чтобы заиграть в "ПСЖ"
Бывший футболист сборной Франции Венсан Кандела выразил мнение, что российский футболист "Монако" Александр Головин смог бы выступать за "ПСЖ".
Фото: ФК "Монако"