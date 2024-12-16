"Безусловно, это приятный результат для всего спортивного сообщества России: тренеров и игроков. Для Саши это очень важная оценка его труда, игры на футбольном поле. Он продолжит демонстрировать высокий уровень", — подчеркнул Клюев в беседе с "СЭ".
Выбор игроков осуществлялся путем голосования 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов и болельщиков, которые отдавали свой голос на сайте. В голосовании на лучшего игрока 2024 года Александр Головин набрал 185 баллов, уверенно опередив Джона Кордобу из "Краснодара", который набрал 115 баллов, и Максима Глушенкова со 111 баллами. В пятерку также вошли Манфред Угальде ("Спартак", 98 баллов) и Алексей Батраков ("Локомотив", 86 баллов).
Это уже вторая подряд награда для российского игрока. В минувшем 2023 году Александр также занял первое место, набрав 232 балла.
Напомним, что 5 октября 2024 года футбольный клуб "Монако" объявил о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.
Агент Головина - о признании игрока лучшим футболистом года: это важная оценка его труда
Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал итоги голосования "СЭ", по результатам которого его клиент был признан лучшим футболистом 2024 года.
Фото: ФК "Монако"