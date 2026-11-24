CAS лишил Марокко победы в Кубке Африки и вернул её Сенегалу

CAS принял решение по финальному матчу Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко.

Фото: AFP

18 января 2026 года состоялся матч за Кубок африканских наций между сборными Сенегала и Марокко. Встреча завершилась победой Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время.



Спустя два месяца, в марте, конфедерация африканского футбола лишила национальную команду трофея, присудив им техническое поражение со счетом 0:3, так как в концовке матча футболисты сборной покинули поле из-за решения арбитра назначить пенальти в их ворота, а матч был приостановлен.



Сегодня, 24 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сенегальцев и обратно присудил им победу.