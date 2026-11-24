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CAS лишил Марокко победы в Кубке Африки и вернул её Сенегалу
Сегодня, 17:44
CAS принял решение по финальному матчу Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко.
Фото: AFP
18 января 2026 года состоялся матч за Кубок африканских наций между сборными Сенегала и Марокко. Встреча завершилась победой Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время.
Спустя два месяца, в марте, конфедерация африканского футбола лишила национальную команду трофея, присудив им техническое поражение со счетом 0:3, так как в концовке матча футболисты сборной покинули поле из-за решения арбитра назначить пенальти в их ворота, а матч был приостановлен.
Сегодня, 24 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сенегальцев и обратно присудил им победу.
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Сборная Марокко
Сборная Сенегала
Кубок африканских наций
Опубликовал:
Данил Пелих
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