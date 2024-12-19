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Кафанов оценил игру голкипера "ПСЖ" Сафонова в матче с "Монако"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче с "Монако".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Выходить на замену всегда сложно, а в матче такого уровня — тем более! У вратаря мышцы холодные, без ударов, без подач. Не у всех получается войти в игру. Но Матвею надо отдать должное, вышел уверенно!", - цитирует Кафанова "СЭ".

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 7 матчей, пропустил 5 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.

Вчера, 18-го декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Монако" в чемпионате Франции со счетом 4:2. Матвей Сафонов вышел на поле во втором тайме после травмы итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

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