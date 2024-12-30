- Тренер вратарей "ПСЖ" говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет ещё больше. Ему приходится его всё время останавливать. Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств, - цитирует Кафанова "Чемпионат".
25-летний Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 20 миллионов евро, а с футболистом подписан трудовой договор до июня 2029 года.
В этом сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах "ПСЖ" во французского чемпионата и дважды сыграл в Лиге чемпионов. Одну игру Сафонов провел в Кубке Франции, где помог своей команде победить в серии пенальти "Ланс" и пройти в следующую стадию турнира.
Свой следующий матч "ПСЖ" Сафонова проведет 5 января - против "Монако" в Суперкубке Франции.
Кафанов: тренеру вратарей "ПСЖ" приходится всё время останавливать Сафонова, он очень много тренируется
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"