"Никто не знает — Луис Энрике настолько непредсказуем, что предугадать это просто невозможно. Но, учитывая последние недели 2024 года (от матча с "Баварией" до игры против "Монако"), я бы сказал, что Доннарумма останется в основном составе. Думаю, Сафонов не будет первым номером "ПСЖ" в 2025 году, но Энрике может решить иначе. Сафонов показал очень хорошую игру в Кубке Франции, так что тренер может сделать ставку и на него", - приводит слова Барросо "РБ Спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане договорились с футбольным клубом "Краснодар" о переходе в свой стан вратаря сборной России. Сумма компенсации за этот трансфер, по данным СМИ, составил 20 млн евро. После этого Сафонов и "ПСЖ" заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2028/29.
В составе своей новой команды 25-летний вратарь в общей сложности 8 раз появился на поле в официальных матчах, три из которых он отыграл "на ноль", а в остальных пяти им всего было пропущено шесть голов.
Журналист L’?quipe: Луис Энрике в 2025 году может в "ПСЖ" сделать ставку на Сафонова
Журналист французской спортивной газеты L’?quipe Жозе Барросо оценил шансы российского вратаря Матвея Сафонова в 2025 году стать первым номером "ПСЖ".
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