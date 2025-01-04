"ПСЖ" видится небольшим фаворитом, конечно. У них и в чемпионате уже отрыв есть. Если будут показывать матч - посмотрю. Головин уже 7 лет во Франции играет и ни одного трофея не выиграл. Больше буду сопереживать ему. Всё-таки он один из лучших наших футболистов и один из немногих, кто играет заграницей. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он что-то выиграл", - заявил Мостовой.
"ПСЖ" встретится с "Монако" в финале Суперкубка Франции. Игра пройдет в Катаре 5-го января. Россияне Матвей Сафонов и Александр Головин попали в заявки своих команд на игру. Ранее наставник "ПСЖ" Луис Энрике заявил, что "первого номера" на Суперкубок против "Монако" выберет между Сафоновым и Доннаруммой в день матча.
Александр Головин перебрался в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" перед стартом текущего сезона за 20 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Мостовой - о финале "ПСЖ" - "Монако": Головин уже 7 лет во Франции и ни одного трофея. Буду сопереживать ему
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от Суперкубка Франции между "ПСЖ" и "Монако"
Фото: YouTube-канал "Это футбол, брат!"