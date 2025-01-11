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"Потребуется время". Агент Головина прокомментировал травму футболиста

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина, прокомментировал информацию о травме футболиста.
Фото: IMAGO
"Монако" уже обо всем объявил. Повреждение есть. Насколько серьезное? Посмотрим, будем надеяться, что не очень серьезное. Но потребуется определенное время", - приводит слова Клюева "Спорт День за Днем".

Ранее появилась информация, что травма голеностопа не позволила Александру Головину принять участие в составе "Монако" в матче 17-го тура чемпионата Франции сезона-2024/25 против "Нанта". Причем из-за проблем с голеностопом россиянину не удалось провести весь матч против "ПСЖ" в финале Суперкубка Франции, поэтому он был заменен на 72-й минуте.

Встреча "Нанта" и "Монако" в отсутствии Головина завершилась вничью со счетом 2:2.

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